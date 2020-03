I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Effetto Coronavirus su tv Usa: sospesi Saturday Night Live e show di Jimmy Fallon, Meyers e Colbert



L’emergenza Coronavirus preoccupa gli Stati Uniti e fa sentire i primi effetti sulla tv americana. Vanno in pausa forzata sia lo storico show comico del sabato sera che i seguitissimi programmi della tarda serata, “The Tonight Show” di Jimmy Fallon, “Late Night with Seth Meyers” e “The Late Show with Stephen Colbert”.

