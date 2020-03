I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Elisabetta Canalis non fa pace con Maddalena Corvaglia: “Muri difficili da buttare giù”



Da tempo le due ex Veline hanno chiuso i rapporti, pare per una questione lavorativa legata alla palestra che avevano aperto a Los Angeles. Per la prima volta Elisabetta Canalis rompe il silenzio in proposito, pur senza entrare nei dettagli: “Ci metto un po’ a metabolizzare il dolore, posso alzare muri difficili da buttare giù”.

