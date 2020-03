I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Emergenza Coronavirus: dal governo 7.5 miliardi, 1 miliardo per medici e materiale sanitario



Le misure economiche messe in campo dal governo italiano per fronteggiare l’emergenza coronavirus Covid-19 nel nostro Paese. Circa un miliardo è destinato all’assunzione di nuovo personale sanitario negli ospedali ma anche per aumentare le dotazioni di attrezzature adeguate . L’Italia però dovrà sforare anche gli obiettivi di bilancio programmati con l’Ue.

