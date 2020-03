I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Emergenza Coronavirus: la Nazionale femminile rinuncia alla finale dell’Algarve Cup



La Nazionale italiana di calcio femminile è stata costretta a saltare la finale dell’Algarve Cup in Portogallo, contro la Germania. Una scelta legata alle conseguenze dell’emergenza Coronavirus, che stanno creando numerosi problemi anche dal punto di vista dei trasporti, in Europa. Le azzurre infatti sono state costrette ad anticipare il rientro in Italia.

