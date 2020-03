I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Emergenza Coronavirus, la Rai pensa anche a ragazzi e bambini: ecco la programmazione



Lo stravolgimento del palinsesto della Rai per fare fronte all’emergenza Coronavirus abbraccia tutta la struttura del servizio pubblico. Se Rai1 sarà la rete dell’approfondimento informativo e Rai3 sarà la rete dell’informazione e dell’approfondimento culturale, toccherà a Rai2 andare in alleggerimento e pensare a offerte specifiche per i ragazzi.

Continua a leggere



Lo stravolgimento del palinsesto della Rai per fare fronte all’emergenza Coronavirus abbraccia tutta la struttura del servizio pubblico. Se Rai1 sarà la rete dell’approfondimento informativo e Rai3 sarà la rete dell’informazione e dell’approfondimento culturale, toccherà a Rai2 andare in alleggerimento e pensare a offerte specifiche per i ragazzi.

Continua a leggere

Continua a leggere