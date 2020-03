Emergenza Coronavirus, la Serie C si ferma e rinvia la finale di Coppa Italia

I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

La Serie C si ferma a causa dell’emergenza Coronavirus. Un comunicato della Lega Pro ufficializza la sospensione per la prossima giornata (sabato 7 e domenica 8 marzo) dei gironi A e B. Rinviata anche la finale di Coppa Italia di Serie C tra Juventus Under 23 e Ternana.

