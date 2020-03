I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Emma Marrone, allenamento in leggings e calzini: in quarantena si dà ai balli scatenati



Emma Marrone è in quarantena come tutti gli italiani e, volendo rendere questo periodo difficile un tantino più sopportabile, ha deciso di darsi all’attività fisica in leggings e calzini. Dopo 30 minuti di allenamento, però, ha cominciato a ballare scatenata sulle note di una canzone di Beyoncé.

