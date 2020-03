I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Emma Stone e Dave McCary a causa della pandemia rimandano il loro matrimonio a Los Angeles



Emma Stone e Dave McCary dovranno rimandare le loro nozze, previste proprio in questi giorni a causa della velocità con cui si sta diffondendo il Coronavirus anche in America. La coppia, che si sarebbe dovuta sposare a Los Angeles, per rispettare le direttive imposte dal sindaco della città, ha preferito annullare i festeggiamenti come riportato dalla testata Page Six.

