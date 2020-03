I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Ennio Morricone e la critica ai flash mob: “Adesso cantare dai balconi lo trovo inopportuno”



In una lunga intervista all’Huffington Post, il due volte premio Oscar Ennio Morricone si è espresso sull’importanza che la musica può avere in un momento così difficile come quello che sta attraversando l’Italia, in seguito all’emergenza coronavirus. Il compositore non ha esitato a rivelare la sua paura e preoccupazione per quello che accadrà nelle prossime settimane, ma ha condannato anche certi atteggiamenti, definiti inopportuni, come i flash mob canori che in questi giorni hanno animato i balconi degli italiani.

