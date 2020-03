I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Epidemia Coronavirus, gli esperti: “Fase di diffusione esponenziale, ci vorranno settimane”



“Siamo ancora nella fase di diffusione esponenziale ma è perfettamente normale. In Cina, dove pure si è usato più vigore, sono servite sei settimane per un’inversione di tendenza” ha spiegato Pier Luigi Lopalco, professore di Igiene all’università di Pisa. Come sempre dunque la parola d’ordine è contenimento del contagio attraverso misure anche drastiche.

Continua a leggere



“Siamo ancora nella fase di diffusione esponenziale ma è perfettamente normale. In Cina, dove pure si è usato più vigore, sono servite sei settimane per un’inversione di tendenza” ha spiegato Pier Luigi Lopalco, professore di Igiene all’università di Pisa. Come sempre dunque la parola d’ordine è contenimento del contagio attraverso misure anche drastiche.

Continua a leggere

Continua a leggere