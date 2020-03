I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Epidemia Coronavirus, l’Oms: “Non dobbiamo mollare. Si può ancora fare qualcosa”



“Bisogna prepararsi a ogni eventualità, ma non dobbiamo abbandonare nessuna strategia di contenimento. La cosa peggiore che può succedere ai Paesi o alle persone è mollare. L’Oms dice non mollate, non arrendetevi” ha dichiarato Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Oms, facendo il punto della situazione del contagio da coronavirus nel mondo.

