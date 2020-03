I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Ercolano, va in giro col calesse nonostante il decreto coronavirus: denunciato



Un uomo è stato fermato per le strade di Ercolano, nel territorio Vesuviano, mentre era guidava un calesse trainato da un cavallo. Non è riuscito a dare una giustificazione al tutto, ed è stato così denunciato. Intanto, ieri primo caso di positività nel comune ercolanese: un 84enne del posto, in isolamento in casa.

