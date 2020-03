I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Esplode una cartuccia di fucile: ragazzino di 13 anni ferito a Pilzone d’Iseo



Un ragazzino di 13 anni è rimato ferito a Pilzone d’Iseo, in provincia di Brescia, dall’esplosione di una cartuccia di fucile. Si sarebbe trattato di un incidente: il giovane era in compagnia del padre in un laboratorio al piano terra dell’abitazione di famiglia, quando mentre armeggiava con una cartuccia d’arma da fuoco il proiettile sarebbe improvvisamente esploso.

