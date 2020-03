Esport F1, GP Bahrain: vince Zhou, il fratello di Lewis Hamilton chiude solo 14°

I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Il collaudatore della Renault, il pilota cinese Guanyu Zhou, si aggiudica il GP del Bahrain virtuale, prima tappa delle Virtual Grand Prix Series istituite dalla Formula 1 per sostituire i GP reali rinviati a causa del Coronavirus. L’asiatico ha avuto la meglio della Mercedes dell’ex F1 Stoffel Vandoorne e della Red Bull di Phillip Eng partito dalla pole position. Soltanto 14° l’atteso Nicolas Hamilton, il fratello del campione mondiale in carica Lewis Hamilton. Deludente prestazione anche per Nico Hulkenberg e per l’ex cantante dei One Direction Liam Payne.

