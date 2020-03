I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Europa League, si gioca nonostante il Coronavirus: vincono United, Basilea e Leverkusen



Nonostante l’emergenza Coronavirus e i rinvii di Inter-Getafe e Siviglia-Roma, sono andate in scena stasera le partite valide per l’andata degli ottavi di finale. Tutto facile per il Manchester United sul campo del LASK, con successi pesanti anche per il Basilea, per il Leverkusen e per lo Shakhtar.

Continua a leggere



Nonostante l’emergenza Coronavirus e i rinvii di Inter-Getafe e Siviglia-Roma, sono andate in scena stasera le partite valide per l’andata degli ottavi di finale. Tutto facile per il Manchester United sul campo del LASK, con successi pesanti anche per il Basilea, per il Leverkusen e per lo Shakhtar.

Continua a leggere

Continua a leggere