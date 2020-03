I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

F1, come salvare il calendario da CoVid-19: zero ferie, GP in due giorni, mentre Russia punta al bis



Il direttore sportivo della Formula 1 illustra alcune possibilità per salvare il calendario del Mondiale 2020 e l’intera stagione messa a serio rischio dalla diffusione globale del Coronavirus: “Annullare la pausa estiva e ridurre a due giorni i weekend di gara per fare più GP consecutivi”. E intanto arriva la candidatura del circuito di Mosca per un secondo round in Russia oltre a quello già in programma a Sochi.

