F1, oggi il GP del Bahrain virtuale: orario diretta streaming e tv Sky Sport delle Virtual GP Series



Parte oggi con il GP del Bahrain la nuova serie di Gran Premi virtuali Esports promossa da Formula 1 per sostituire i GP cancellati a causa del Coronavirus. Da Ferrari a Mercedes e Red Bull tutte le scuderie hanno confermato le proprie squadre. Al via del primo appuntamento (in programma questa sera alle 21 con diretta tv su Sky Sport F1) ci sono diversi piloti che attualmente o negli anni passati hanno preso parte al campionato Mondiale di Formula 1 (Lando Norris, Nicholas Latifi, Niko Hulkenberg), atleti di altri sport che si dilettano con i simulatori di guida (come il golfista Ian Poulter o il pistard Chris Hoy) e diversi amatori come il cantante dei One Direction Liam Payne.

