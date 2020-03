I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Fabio Fazio a Che tempo che farà: “Ci sarà meno vivacità, ma sentiamo il dovere di esserci”



La puntata di “Che tempo che farà” in onda domenica 22 marzo su Rai2 si apre con un sentito discorso che Fabio Fazio rivolge al suo pubblico. Nello studio vuoto, come richiedono le norme di sicurezza previste per l’emergenza coronavirus, il conduttore afferma di sentire la necessità di andare in onda, anche se con meno “dinamismo e vivacità” e qualche difficoltà in più.

Continua a leggere



La puntata di “Che tempo che farà” in onda domenica 22 marzo su Rai2 si apre con un sentito discorso che Fabio Fazio rivolge al suo pubblico. Nello studio vuoto, come richiedono le norme di sicurezza previste per l’emergenza coronavirus, il conduttore afferma di sentire la necessità di andare in onda, anche se con meno “dinamismo e vivacità” e qualche difficoltà in più.

Continua a leggere

Continua a leggere