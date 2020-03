I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Facebook Messenger diventa più veloce su iPhone: l’app è stata riscritta da zero



L’app di messaggistica istantanea non è mai stata particolarmente apprezzata per la sua velocità ma presto le cose cambieranno, almeno per gli utenti iOS. Facebook ha annunciato che nel corso dei prossimi giorni sarà rilasciata una nuova versione dell’app in grado di avviarsi nella metà del tempo.

