I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Facebook rimuove il video in cui Sgarbi parla di Coronavirus: “Viola gli standard della community”



Dopo le segnalazioni ricevute, Facebook ha rimosso il video in cui Vittorio Sgarbi parla di Coronavirus. “Il virus del buco del c***. Vi spiego perché” recitava il titolo del filmato rimosso perché ritenuto “in violazione degli standard della community”. Intanto l’associazione Patto Trasversale per la Scienza ha presentato un esposto contro il presidente del Mart.

Continua a leggere



Dopo le segnalazioni ricevute, Facebook ha rimosso il video in cui Vittorio Sgarbi parla di Coronavirus. “Il virus del buco del c***. Vi spiego perché” recitava il titolo del filmato rimosso perché ritenuto “in violazione degli standard della community”. Intanto l’associazione Patto Trasversale per la Scienza ha presentato un esposto contro il presidente del Mart.

Continua a leggere

Continua a leggere