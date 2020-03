I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Fantacalcio voti e pagelle, 26a giornata 2019-2020: il confronto Gazzetta e Corsport



Le pagelle e i voti delle partite della 26a giornata di campionato 2019-2020 con la rassegna stampa di Gazzetta e Corriere dello Sport. Triplo Zapata (+9), doppio Kalinic (con assist, +7) e Joao Pedro (ma con rigore sbagliato), gol e due assist per Ilicic (+5). Portieri: +3 per Pau Lopez, -7 per Gabriel (-7 gol). Autogol Donati (-2).

Continua a leggere



Le pagelle e i voti delle partite della 26a giornata di campionato 2019-2020 con la rassegna stampa di Gazzetta e Corriere dello Sport. Triplo Zapata (+9), doppio Kalinic (con assist, +7) e Joao Pedro (ma con rigore sbagliato), gol e due assist per Ilicic (+5). Portieri: +3 per Pau Lopez, -7 per Gabriel (-7 gol). Autogol Donati (-2).

Continua a leggere

Continua a leggere