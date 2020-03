I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Fast and Furious-Hobbs and Shaw, il film con The Rock e Jason Statham avrà un sequel



Dopo il successo del primo spin off della saga “Fast and Furious-Hobbs and Shaw” si pensa già ad un secondo capitolo. Ad annunciarlo è l’attore Dwayne Johnson, ai più noto come The Rock, protagonista della pellicola insieme a Jason Statham. I due torneranno insieme sul grande schermo pronti ad immergersi in un nuovo film d’azione.

Continua a leggere



Dopo il successo del primo spin off della saga “Fast and Furious-Hobbs and Shaw” si pensa già ad un secondo capitolo. Ad annunciarlo è l’attore Dwayne Johnson, ai più noto come The Rock, protagonista della pellicola insieme a Jason Statham. I due torneranno insieme sul grande schermo pronti ad immergersi in un nuovo film d’azione.

Continua a leggere

Continua a leggere