I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Federica Sciarelli: “A Chi l’ha visto pochi in quarantena, l’isolamento finirà il 25”



Federica Sciarelli, giornalista e conduttrice di Chi l’ha visto, conferma di essere in quarantena dopo la momentanea sospensione del programma di Rai3. “Stiamo tutti bene e solo in pochi devono rimanere in quarantena. La redazione è sempre al lavoro, e anche noi lavoriamo da casa. La quarantena finirà il 25”.

Continua a leggere



Federica Sciarelli, giornalista e conduttrice di Chi l’ha visto, conferma di essere in quarantena dopo la momentanea sospensione del programma di Rai3. “Stiamo tutti bene e solo in pochi devono rimanere in quarantena. La redazione è sempre al lavoro, e anche noi lavoriamo da casa. La quarantena finirà il 25”.

Continua a leggere

Continua a leggere