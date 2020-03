I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Fedez annuncia: “Il 23 marzo verrà inaugurato il nuovo reparto di terapia intensiva al San Raffaele”



In collegamento con ‘Domenica In’ Fedez ha annunciato che domani, lunedì 23 marzo, verrà inaugurata la prima parte del nuovo reparto di terapia intensiva al San Raffaele di Milano. Ha assicurato, poi, che si sta già ragionando su come ampliare i lavori in modo tale che i posti letto a disposizione dei malati aumentino.

