I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Fedez fa un concerto dal suo balcone a Milano: “State a casa, non abbassiamo la guardia”



Il rapper improvvisa un djset dal balcone di casa sua a Milano nei giorni di piena emergenza sanitaria per il coronavirus. Un’iniziativa finalizzata a convincere le persone a non uscire e invitare a tenere duro: “Ci sono ancora troppe persone in strada, state a casa e non abbassiamo la guardia”.

Continua a leggere



Il rapper improvvisa un djset dal balcone di casa sua a Milano nei giorni di piena emergenza sanitaria per il coronavirus. Un’iniziativa finalizzata a convincere le persone a non uscire e invitare a tenere duro: “Ci sono ancora troppe persone in strada, state a casa e non abbassiamo la guardia”.

Continua a leggere

Continua a leggere