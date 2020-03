I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Felipe Melo: “Per fermare Messi lo devi prendere a calci. Ed è più forte di Ronaldo”



Felipe Melo, ex centrocampista di Juventus, Inter e Fiorentina, non ha dubbi e quando gli chiedono chi preferisca tra Cristiano Ronaldo e Messi ammette: “L’argentino è più completo”. Come si ferma un campione della sua portata? “Quando in nazionale sapevamo di giocare contro di lui ci dicevamo di fare a turno per prenderlo a calci”.

Continua a leggere



Felipe Melo, ex centrocampista di Juventus, Inter e Fiorentina, non ha dubbi e quando gli chiedono chi preferisca tra Cristiano Ronaldo e Messi ammette: “L’argentino è più completo”. Come si ferma un campione della sua portata? “Quando in nazionale sapevamo di giocare contro di lui ci dicevamo di fare a turno per prenderlo a calci”.

Continua a leggere

Continua a leggere