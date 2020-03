I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Fernanda Lessa accusata di fare riti voodoo al GF, il marito: “Ignoranti mi vergognerei fossi in voi”



Nella puntata del Grande Fratello Vip, in onda lunedì 2 marzo, è stato inscenato un vero e proprio processo contro Fernanda Lessa, accusata di mettere in atto riti voodoo contro Antonella Elia, dopo averla definita indemoniata. La modella brasiliana è caduta in una profonda disperazione dopo la puntata, per paura che le sue figlie potessero avere delle ritorsioni in seguito a quanto è accaduto ieri. Il marito, Luca Zocchi, è intervenuto in sua difesa su Instagram: “Mi vergognerei se fossi in voi, avete fatto una caccia alle streghe nei confronti di mia moglie”.

