Fiorello a ItaliaSì mostra la sua mascherina, ma è quella di Darth Vader



Collegamenti in videochiamata a ItaliaSì con i conduttori del servizio pubblico, ma il mattatore come al solito è Fiorello che mostra a tutti la sua mascherina ed esce con quella di Darth Vader di Star Wars. In collegamento anche Mara Venier, Amadeus, Carlo Conti, Antonella Clerici. Prove tecniche di normalità in televisione.

