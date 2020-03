I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Fiorentina: “O si gioca tutti o non gioca nessuno”, lo sfogo di Barone dg viola



Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone è stato durissimo con le scelte della Lega Serie A che non ha saputo gestire l’emergenza coronavirus in modo appropriato: “Sono state fatte delle scelte sena il rispetto delle parti coinvolte, club, giocatori e tifosi. Non si doveva giocare e oggi attendiamo di avere ancora delle risposte”

