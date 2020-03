I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Fiorentina, Pezzella: “Il Coronavirus? Ho avuto paura, ma ora sto bene”



La Fiorentina è stata una delle squadre più colpite dal Coronavirus. Tra i contagiati anche capitan Pezzella, che ha raccontato la sua esperienza in un’intervista: “Ho avuto qualche sintomo, per fortuna niente di troppo serio. L’ho vissuta abbastanza serenamente: all’inizio non nascondo che un po’ di paura l’ho avuta perché si tratta di una malattia nuova, miei sintomi non sono stati molto forti”.

Continua a leggere



La Fiorentina è stata una delle squadre più colpite dal Coronavirus. Tra i contagiati anche capitan Pezzella, che ha raccontato la sua esperienza in un’intervista: “Ho avuto qualche sintomo, per fortuna niente di troppo serio. L’ho vissuta abbastanza serenamente: all’inizio non nascondo che un po’ di paura l’ho avuta perché si tratta di una malattia nuova, miei sintomi non sono stati molto forti”.

Continua a leggere

Continua a leggere