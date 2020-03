I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Fiorentina, Rocco Commisso multato di 10mila euro per lo sfogo post Juventus



La Procura federale ha deciso di sanzionare il presidente della Fiorentina Rocco Commisso per lo sfogo contro gli arbitri post Juventus-Fiorentina. Il patron viola che si lamentò per i due calci di rigore concessi alla formazione di Sarri dovrà pagare un’ammenda di 10mila euro. A questa cifra bisognerà aggiungere altri 6mila euro di multa, che il club toscano dovrà versare per responsabilità diretta.

