I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Follia a Messina, spara ad una donna in tabaccheria e poi si suicida



La donna è ricoverata al Policlinico di Messina, in gravi condizioni, mentre l’aggressore è morto sul colpo. Gli spari hanno ferito accidentalmente un’altra donna presente nel negozio. Sull’episodio indaga la Squadra Mobile. Al momento non sono i noti i motivi che hanno spinto l’uomo al brandire l’arma e far fuoco contro la donna.

Continua a leggere



La donna è ricoverata al Policlinico di Messina, in gravi condizioni, mentre l’aggressore è morto sul colpo. Gli spari hanno ferito accidentalmente un’altra donna presente nel negozio. Sull’episodio indaga la Squadra Mobile. Al momento non sono i noti i motivi che hanno spinto l’uomo al brandire l’arma e far fuoco contro la donna.

Continua a leggere

Continua a leggere