I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Fondi, perde il controllo dell’Ape Car e precipita in un dirupo: morto anziano



Un uomo è morto ieri sera a Fondi a causa di un tragico incidente stradale mentre rientrava a casa a bordo della sua Ape Car. Per cause ancora da accertare l’anziano ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato ed è finito in un dirupo. A dare l’allarme è stata la moglie dell’uomo quando non lo ha visto rincasare.

Continua a leggere



Un uomo è morto ieri sera a Fondi a causa di un tragico incidente stradale mentre rientrava a casa a bordo della sua Ape Car. Per cause ancora da accertare l’anziano ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato ed è finito in un dirupo. A dare l’allarme è stata la moglie dell’uomo quando non lo ha visto rincasare.

Continua a leggere

Continua a leggere