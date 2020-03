I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Fonseca: “La mia quarantena? Sono rimasto a Roma, esco solo per fare la spesa”



Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha raccontato come sta vivendo questo periodo di quarantena: “Esco solo per la spesa. Sto monitorando qualche giocatore per il futuro. Non ho pensato a tornare in Portogallo. Qui mi sento al sicuro. I calciatori devono continuare ad allenarsi, fondamentale non fermarsi”.

