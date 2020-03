I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Formula 1 2019 per Ps4 e Xbox gratis per 30 giorni: videogioco omaggio per la quarantena dei fan F1



Per allietare la quarantena forzata a causa dell’emergenza Coronavirus degli appassionati di videogiochi e Formula 1, la società produttrice Codemasters insieme ai vertici del Circus hanno deciso di regalare il videogioco ufficiale “F1 2019” gratuitamente per un mese sia su Play Station 4 che su Xboxe One.

