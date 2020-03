I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Formula 1, Sebastian Vettel: “Ferrari dietro Marcedes anche su passo gara”



Dopo la differenza in termini di velocità sul giro nei test di Barcellona tra Ferrari e Mercedes, il pilota del Cavallino Sebastian Vettel alla vigilia del GP d’Australia che aprirà il campionato Mondiale di Formula 1 2020 ha rivelato che la SF1000 è dietro alla W11 anche sul passo gara: “loro sono davanti perché ogni volta che vanno in pista ottengono la massima performance con estrema facilità, noi invece non sappiamo ancora dove siamo”.

Continua a leggere



Dopo la differenza in termini di velocità sul giro nei test di Barcellona tra Ferrari e Mercedes, il pilota del Cavallino Sebastian Vettel alla vigilia del GP d’Australia che aprirà il campionato Mondiale di Formula 1 2020 ha rivelato che la SF1000 è dietro alla W11 anche sul passo gara: “loro sono davanti perché ogni volta che vanno in pista ottengono la massima performance con estrema facilità, noi invece non sappiamo ancora dove siamo”.

Continua a leggere

Continua a leggere