I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Forte esplosione a Seriate, palazzina sventrata: un morto



Una forte esplosione ha svegliato questa mattina la cittadina di Seriate, in provincia di Bergamo. Lo scoppio si è verificato in una palazzina in via Dante, completamente sventrata dalla violenza dell’esplosione. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e l’elisoccorso: purtroppo una persona ha perso la vita.

Continua a leggere



Una forte esplosione ha svegliato questa mattina la cittadina di Seriate, in provincia di Bergamo. Lo scoppio si è verificato in una palazzina in via Dante, completamente sventrata dalla violenza dell’esplosione. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e l’elisoccorso: purtroppo una persona ha perso la vita.

Continua a leggere

Continua a leggere