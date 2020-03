I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Forte scossa di terremoto in Croazia: avvertito anche a Trieste. Epicentro vicino Zagabria



La terra ha tremato poco prima delle 6.30 di oggi in Croazia. Una forte scossa di terremoto nei dintorni di Zagabria ha provocato ingenti danni ma al momento non si hanno notizie di morti. È stata avvertita anche a Trieste. Tanta paura, muri e cornicioni caduti in strada e migliaia di persone riversate fuori dalla proprie abitazioni.

Continua a leggere



La terra ha tremato poco prima delle 6.30 di oggi in Croazia. Una forte scossa di terremoto nei dintorni di Zagabria ha provocato ingenti danni ma al momento non si hanno notizie di morti. È stata avvertita anche a Trieste. Tanta paura, muri e cornicioni caduti in strada e migliaia di persone riversate fuori dalla proprie abitazioni.

Continua a leggere

Continua a leggere