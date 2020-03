I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Foto del figlio di Fedez usate per fake news sul bambino morto di coronavirus, lui: “Senza parole”



Fedez e Chiara Ferragni vittime di una fake news che ha per involontario protagonista il figlio Leone. Le foto del bambino sono state usate per avvalorare la fake news di un bambino morto di Covid-19. Dura la reazione del rapper: “Questa persona si è scaricata le foto di mio figlio per dire che era morto di coronavirus”.

