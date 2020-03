I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Francesca Manzini su Instagram mostra il suo fidanzato: “Vi presento Juan Martin”



Si chiama Juan Martin Fagiani, è un ex rugbista ed è italo-argentino il fidanzato di Francesca Manzini, la conduttrice che ha da poco terminato la sua esperienza a Striscia la notizia a fianco di Gerry Scotti. Nel suo tipico stile irriverente, l’imitatrice ha presentato al pubblico social il suo compagno: “Juan Martin è il mio compagno, è argentino, è un artista, gli piace suonare la musica, ne sa quanto Morgan ma non scompare come Bugo”.

