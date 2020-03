I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Francesco e Gianmarco perdono i genitori e restano soli al mondo, Ibrahimovic: “Quanto coraggio”



Il campione del Milan Zlatan Ibrahimovic è stato ospite di Maria De Filippi a C’è posta per te per fare una sorpresa a Francesco. A volerlo in studio è stato Gianmarco che lo ha convocato perché lo aiutasse a ringraziare il fratello. È stato lui a crescerlo dopo che i due, che avevano perso i genitori e i nonni ed erano stati rifiutati dagli zii, sono rimasti soli al mondo.

Continua a leggere



Il campione del Milan Zlatan Ibrahimovic è stato ospite di Maria De Filippi a C’è posta per te per fare una sorpresa a Francesco. A volerlo in studio è stato Gianmarco che lo ha convocato perché lo aiutasse a ringraziare il fratello. È stato lui a crescerlo dopo che i due, che avevano perso i genitori e i nonni ed erano stati rifiutati dagli zii, sono rimasti soli al mondo.

Continua a leggere

Continua a leggere