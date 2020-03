I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Francesco Guccini sul Covid-19: “Dopo la guerra si voleva ballare, spero l’Italia si alzi in piedi”



Francesco Guccini è ospite, in collegamento, a Propaganda Live il programma condotto da Diego Bianchi in onda su La7. Il cantautore non esita a commentare la situazione difficile che l’Italia si trova ad affrontare in seguito all’emergenza coronavirus, ma non manca un pensiero di speranza per gli italiani: “Spero ritornino in piedi”

Continua a leggere



Francesco Guccini è ospite, in collegamento, a Propaganda Live il programma condotto da Diego Bianchi in onda su La7. Il cantautore non esita a commentare la situazione difficile che l’Italia si trova ad affrontare in seguito all’emergenza coronavirus, ma non manca un pensiero di speranza per gli italiani: “Spero ritornino in piedi”

Continua a leggere

Continua a leggere