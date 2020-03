I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Francia, assalto ai supermercati e fuga dalle grandi città. Stasera Macron annuncia nuove misure



Il Presidente Emmanuel Macron questa sera potrebbe annunciare i nuovi provvedimenti contro il Coronavirus: i francesi dovranno restare in casa per 45 giorni con l’imposizione di un coprifuoco totale a partire dalle 18. Pugno duro del Governo: mobilitato l’esercito per il controllo si tutto il territorio.

