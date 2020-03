I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Fuorigrotta, furto da Friggipizza, il proprietario pubblica la foto dei ladri



Raid di due ladri nella pizzetteria Friggipizza di via Leopardi, a Fuorigrotta, zona ovest di Napoli. I titolari dell’attività, nel quartiere da decenni, hanno pubblicato su Facebook le foto catturate dall’impianto di videosorveglianza che ritraggono la coppia mentre armeggia sulla saracinesca per poi portare via il fondo cassa.

Continua a leggere



Raid di due ladri nella pizzetteria Friggipizza di via Leopardi, a Fuorigrotta, zona ovest di Napoli. I titolari dell’attività, nel quartiere da decenni, hanno pubblicato su Facebook le foto catturate dall’impianto di videosorveglianza che ritraggono la coppia mentre armeggia sulla saracinesca per poi portare via il fondo cassa.

Continua a leggere

Continua a leggere