Gal Gadot, Jamie Dornan, Natalie Portman e altre star cantano Imagine contro il coronavirus



Una parata di star americane per cantare, insieme, contro il coronavirus. Questa l’iniziativa lanciata da Gal Gadot, l’attrice interprete di Wonder Woman, che sul suo profilo Instagram ha riunito in un video Natalie Portman, Jamie Dornan, Amy McAdams, e altri volti noti dello spettacolo americano per cantare insieme “Imagine” di John Lennon, un messaggio di speranza e fratellanza, per affrontare questo nemico invisibile che sta piegando il mondo.

