Gf Vip e Coronavirus: si valuta di informare i concorrenti, Signorini potrebbe condurre da hotel



Le modifiche nei palinsesti delle reti televisive italiane a causa del Coronavirus potrebbero presto interessare anche il Grande Fratello Vip. Si va verso la decisione di informare i concorrenti in merito a quanto sta accadendo in Italia. E per scongiurare i contagi, Alfonso Signorini starebbe valutando l’ipotesi di condurre in collegamento dall’hotel all’interno del quale alloggia.

