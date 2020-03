I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

GF Vip, Sossio Aruta chiede a Ursula Bennardo di sposarlo, la risposta di lei



Non poteva mancare la proposta di matrimonio in questa edizione del Grande Fratello Vip. E’ arrivata da Sossio Aruta a Ursula Bennardo, che ha accettato, mostrando su Instagram Stories l’immagine di due fedi nuziali. La coppia è nata a Uomini e Donne Trono Over: Sossio e Ursula sono da poco genitori di una bimba, Bianca.

