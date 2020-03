I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

GFVip 2020, Alfonso Signorini: “Vi regaliamo solo se lo vorrete un momento di spensieratezza”



La sedicesima puntata del Grande Fratello Vip si apre in maniera insolita con Alfonso Signorini in diretta dagli studi di Cologno Monzese e non da Cinecittà. Il conduttore accoglie il pubblico con un lungo discorso nel quale sottolinea il fatto che il reality non si propone come alternativa all’informazione in un momento così difficile, ma semplicemente come un momento di svago e spensieratezza nel dramma che l’Italia sta vivendo.

