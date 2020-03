I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

GFVip 2020: il testa a testa tra Antonella Elia e Fernanda Lessa



Gli scontri non finiscono mai al Grande Fratello Vip, anche sotto forma di interviste. Ne danno prova Antonella Elia e Fernanda Lessa che non sono soddisfatte di aver scatenato un putiferio la scorsa notte all’interno della casa e continuano a battibeccare in diretta tv, stavolta con la mediazione di Alfonso Signorini.

Continua a leggere



Gli scontri non finiscono mai al Grande Fratello Vip, anche sotto forma di interviste. Ne danno prova Antonella Elia e Fernanda Lessa che non sono soddisfatte di aver scatenato un putiferio la scorsa notte all’interno della casa e continuano a battibeccare in diretta tv, stavolta con la mediazione di Alfonso Signorini.

Continua a leggere

Continua a leggere