Gianfranco d’Angelo: “Pentito di essere andato da Barbara d’Urso, ho ricevuto accuse assurde”



Il comico ha rilasciato un’intervista in cui ha raccontato il suo momento di difficoltà per la vicenda coronavirus e, soprattutto, è tornato sulla polemica nata dopo le sue frasi sulla pensione percepita, pronunciate a Domenica Live due anni fa: “Sono nati equivoci, gli opinionisti scatenano polemiche per fare ascolti, non mi sono mai lamentato della pensione”.

